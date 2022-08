Schifani non si candida alle Politiche: "Sono in campo per mia Sicilia e non ho chiesto nessun paracadute"

"Non ho chiesto nessun paracadute...". Renato Schifani, storico esponente di Forza Italia, ha deciso di non candidarsi alle Politiche per dedicarsi a tempo pieno alla ''sua Sicilia'' come candidato del centrodestra alla guida della Regione.

Così all'Adnkronos Schifani spiega le ragioni della sua scelta: "E' giusto lasciare spazio ad altri, avendo deciso di sposare questo prestigioso progetto politico di candidato alla guida della mia Regione".

La fumata bianca nel centrodestra su Schifani candidato governatore è arrivata dopo settimane di polemiche e nomi bruciati. Il nome dell'ex presidente del Senato, proposto dal leader nazionale di Forza Italia Silvio Berlusconi, è stato condiviso dagli alleati della coalizione: Lega, Udc e Fratelli d'Italia.