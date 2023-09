Sì al regolamento per i contributi all'economia locale: "Sostegno alle vittime di calamità e racket, ma anche spinta alle nuove imprese"

Ampliare la platea dei possibili beneficiari, intercettare fondi al di fuori delle casse del Comune, dare sostegno alle aziende che hanno subito danni da calamità naturali o da intimidazioni mafiose ma anche a nuove imprese come le startup in modo anche da favorire l'imprenditoria giovanile e femminile. Sono in sintesi alcuni dei punti previsti nel regolamento per l'erogazione di contributi a favore dell'economia locale approvato oggi dal consiglio comunale.

Un regolamento che da anni era fermo nei cassetti in attesa di approvazione e che è stato ampiamente rivisitato da un maxiemendamento. "Abbiamo ampliato la platea e diamo in questo modo opportunità a tutte le categorie produttive e a tutti i settori economici della città", spiega l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti. "Sono state inserite anche le startup, le imprese sociali, le onlus con attività anche economiche. Sono previsti sostegni anche per le aziende che hanno subito danni da eventi calamitosi o dalle azioni intimidatorie della criminalità, come, ad esempio, le vittime del racket".

"Per la prima volta, il Comune si dota di un regolamento per sostenere direttamente, con interventi economici, le realtà imprenditoriali e professionali della città. Lo strumento permetterà al Comune di erogare contributi ad imprese che hanno almeno una sede operativa in città e danno lavoro ai cittadini palermitani che vogliono, ad esempio, fare investimenti per far crescere la loro azienda. Sarà possibile inoltre sostenere finanziariamente le imprese che hanno subìto danni a causa di calamità naturali e le attività che hanno subìto intimidazioni di stampo mafioso, facendo sentire con atti concreti la presenza delle istituzioni", dichiara il capogruppo della Dc in Consiglio comunale, Domenico Bonanno.

"Finalmente la città di Palermo si dota di uno strumento di sostegno alle imprese. Un sostegno reale alle imprese cittadine e un importante volano per incentivare i giovani che decidono di investire nel nostro territorio. Altra fondamentale misura di contribuzione del regolamento riguarda l’attività di sostegno alle imprese vittime di danni causati da estorsione, da usura nonché da reati di tipo mafioso", afferma il consigliere comunale di Forza Italia e presidente della VI commissione, Ottavio Zacco.

"E' un importante passo in avanti: avremo regole chiare e certe per sostenere le imprese che sorreggono l’economia della nostra città e rispettano le norme; inoltre potremo prevedere interventi mirati anche in caso di calamità naturali o di intimidazioni criminali. In particolare, grazie al nostro impegno, il Comune potrà sostenere le startup e l’imprenditoria giovanile, l’unico rimedio efficace alla fuga dei cervelli e dei talenti", dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo

"Ancora una volta l’atto viene approvato grazie al senso di responsabilità delle opposizioni. Siamo lieti che il regolamento abbia ampliato la platea dei soggetti beneficiari dei contributi e che anche le attività di impresa che abbiano subito danni dagli incendi possano potenzialmente accedere ai finanziamenti: infatti il regolamento ha l’obiettivo di alleviare anche il disagio generato da eventi eccezionali che abbiano causato danni a cose o all’avviamento commerciale di chi abbia iniziato una attività economica. Adesso ci attendiamo che l’amministrazione attiva non lasci lettera morta questo regolamento ma che trovi fondi in misura consistente per finanziare gli avvisi ed i bandi che la giunta vorrà pubblicare", dichiarano i consiglieri e le consigliere comunali di Azione, Movimento 5 Stelle, Oso, Partito Democratico, Progetto Palermo e Carmelo Miceli del Gruppo Misto.