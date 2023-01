Regolamento comunale dei taxi, confronto al Comune: "Settore fondamentale per l'economia"

Il regolamento comunale dei taxi sarà al centro dei lavori della commissione Attività produttive del Comune di Palermo. "Lo analizzeremo insieme alle norme nazionali affinché si possa fare chiarezza su un settore come quello del turismo, fondamentale per l’economia palermitana", dice Sabrina Figuccia, comunale al Turismo e allo Sport.

"Già da tempo, sia le associazioni di categoria degli albergatori che quelle dei tassisti avevano evidenziato tutti i punti critici di un rapporto purtroppo non sempre idilliaco tra i titolari delle auto bianche e i turisti, di gran lunga i maggiori fruitori dei taxi, spesso alle prese con il costo delle corse e con le poche possibilità di pagare con bancomat o carte di credito", aggiunge l'esponente della Giunta Lagalla.

"Dal canto loro, i conducenti delle vetture pubbliche lamentano gli alti costi che sono costretti a sostenere, a cominciare dalle commissioni per i pagamenti elettronici, del carburante e delle spese di manutenzione delle proprie auto, nonché la lotta agli abusivi - conclude -. Oggi sarà l’occasione per fare un primo confronto alla ricerca di una soluzione che vada bene per tutti".