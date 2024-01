Un anno di governo regionale, Schifani: "Entrate tributarie aumentate del 10%, faremo 1.252 assunzioni in tre anni"

Aumento delle entrate, riduzione del disavanzo e accelerazione nei pagamenti alle imprese. Sono tre dei risultati più importanti ottenuti nel primo anno dal governo regionale e presentati oggi in conferenza stampa dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha affrontato diversi argomenti: la corsa alle elezioni Europee e il ritorno delle Province; i rapporti con gli alleati del centrodestra e il dialogo con le opposizioni; la questione rifiuti, con in testa i termovalorizzatori; la sanità pubblica a corto di medici e la riduzione delle liste d'attesa; le assunzioni previste nei prossimi anni e le agevolazioni finalizzate a incrementare l'occupazione.

Un anno di lavoro il report

Tasse, +10% di entrate

"Il 2023 - ha detto il governatore - si è chiuso con un aumento delle entrate tributarie della Regione di circa 1,3 miliardi di euro, con un incremento di oltre il 10% rispetto al 2022. Questo maggiore introito scaturisce soprattutto dall’aumento dei versamenti di Irpef, Ires, Iva e bollo auto. Per effetto di questo maggiore gettito, si prevede quindi che, con il rendiconto al 31 dicembre 2023, il disavanzo possa ridursi di ulteriori 1,8 miliardi di euro circa, arrivando così a 2,9 miliardi. Dati che sono la diretta conseguenza della ripresa economica in corso in Sicilia dovuta anche alle imponenti iniezioni di liquidità che abbiamo realizzato nel mondo produttivo dell’isola".

Ridotti i tempi di pagamento alle imprese

Il presidente ha ricordato anche come nel 2023 sia aumentata l’erogazione dei pagamenti da parte della Regione alle imprese. "E' cresciuta di 1,8 miliardi di euro rispetto al 2022 e di 2,4 miliardi rispetto al 2021. Al 31 dicembre 2023 sono stati immessi sul mercato 18,6 miliardi di euro, riducendo i tempi d’attesa di circa 5 mesi. Questo è un risultato importantissimo per le aziende che possono contare ora sulla certezza dei pagamenti in tempi più brevi e, conseguentemente, cresce il livello di fiducia nei confronti della pubblica amministrazione regionale".

"Non perderemo i fondi Ue"

Schifani ha annunciato anche la chiusura della spesa del Po Fesr 2014-2020 "senza incorrere nel disimpegno delle somme. Dopo le misure correttive, introdotte a luglio del 2023 e approvate dall’Unione Europea, ha spiegato il governatore, " la spesa effettuata a fine programma, secondo le prime stime, dovrebbe attestarsi tra i 4 e i 4,4 miliardi di euro, raggiungendo o addirittura superando il target di 4,025 miliardi stabilito da Bruxelles". Nel dettaglio, le misure correttive apportate hanno riguardato principalmente: 345 milioni per il bonus energia famiglie, 110 milioni all’Irfis per le imprese, 80 milioni per fronteggiare il caro energia per le imprese, 40 milioni per il dissesto idrogeologico, 50 milioni per l’edilizia scolastica e 40 milioni per la depurazione.

Oltre 1.200 assunzioni in tre anni

Altri due obiettivi sono stati evidenziati dal presidente della Regione Schifani in conferenza stampa: il nuovo accordo Stato-Regione e la legge di stabilità e il bilancio regionali approvati nei termini, scongiurando l’esercizio provvisorio. "Dopo vent’anni - ha detto il governatore - è stata ridotta la compartecipazione della Regione alla spesa sanitaria, dal 49,1 per cento al 42,5 per cento. La riduzione consente di liberare risorse per oltre 600 milioni di euro l’anno. Inoltre, abbiamo sbloccato la possibilità di effettuare nuove assunzioni. Prevediamo che dal 2024 al 2026 saranno 1.252 le posizioni interessate tra nuove assunzioni e scorrimenti, graduatorie e progressioni verticali. Saranno nel dettaglio: 655 nel 2024, 262 nel 2025 e 335 nel 2026".

"Abbiamo evitato l'esercizio provvisorio"

"Sulla manovra torno a ribadire la mia grande soddisfazione per aver evitato alla Sicilia l'esercizio provvisorio, cosa che non si verificava da più decenni. Ringrazio il presidente Galvagno, Marco Falcone e Luca Sammartino. Rilevo anche come la stessa opposizione ha assunto una posizione che ha evitato comportamenti ostruzionistici, per evitare il blocco della spesa. Il governo questa volta era stato puntuale nel presentare i documenti contabili, sia in giunta che in aula. Questa volta sono stati rispettati i tempi".

"Ponte, via ai lavori il prossimo anno"

"In merito al tema del ponte sullo Stretto auspichiamo che i lavori possano iniziare il prossimo anno. A Catania abbiamo sottoscritto un accordo che prevede che We Build forme e assumiamo ben 7 mila giovani da adibire a lavori che verranno realizzati in Sicilia, compreso il ponte".

"Termovalorizzatori, a breve grande novità"

"Per riserbo istituzionale non entro nel merito, ma sono fiducioso che da qui a qualche giorno si possa avere una grande novità sul fronte termovalorizzatori. La nostra strategia è nota, vogliamo fare in modo di avere, come è stato consentito al sindaco di Roma, tempi più veloci per realizzarli, puntiamo a poteri speciali, senza non riusciremo a realizzarli prima del 2030. Stiamo definendo con gli addetti ai lavori la bozza del piano Fsc, la logica è quella della concentrazione dei fondi su interventi di qualità e non sulla parcellizzazione. Abbiamo impostato un importo importante con cui prevediamo di acquistare i termovalorizzatori, perché siamo contrari a project financing".

"Ddl urbanistica, nessun condono scriteriato"

"La riforma urbanistica è stata esitata in commissione e votata a maggioranza. Non sta al governo fare valutazioni sul ddl che dovrà essere esaminato dal Parlamento. Voglio, però, fare chiarezza: non si tratta di un condono scriteriato ma tende a rimediare a una confusione legislativa che si è determinata tra il 1976 e il 1985, una fetta strettissima di interventi che hanno vissuto in un limbo amministrativo. Non si tratta di un condono delle coste, ma una cosa molto più chirurgica". A dirlo è stato il governatore siciliano, Renato Schifani, parlando della riforma urbanistica che ha ottenuto il primo via libera in commissione Ambiente all'Assemblea regionale siciliana e dell'emendamento che prevede la sanatoria delle case abusive al mare costruite in Sicilia, prima del 1985, entro i 150 metri dalla battigia.

"Fibrillazioni elettorali? Centrodestra compatto"

"I momenti elettorali determinano fisiologicamente fibrillazioni. Alle Europee, però, si corre con il proporzionale, ogni partito va con le proprie liste. Quindi questo tipo di elezioni non determinano grossi scossoni per territorio. Discorso diverso per le provinciali, in cui si vota con il maggioritario, ossia un sistema che aggrega e compatta la coalizione, non creando frizioni interne. La forza del centrodestra è da sempre la compatezza. Ecco perché sono estremamente sereno, non vedo fibrillazioni, all'infuori di quelle nazionali che nel giro di 48 ore si spegneranno".

"Credo in dialogo con opposizioni, lavoro per evitare scontri"

"Al dialogo tra maggioranza e opposizione credo fermamente. Ha funzionato in occasione della manovra, mi auguro funzioni anche sui prossimi temi che saranno esaminati all'Ars dalle province alla riforma urbanistica. Lavoreremo per evitare lo scontro. Il mio obiettivo è sempre questo".

"Province, con election day risparmio economico"

"L'elezione diretta del presidente della Provincia fa parte del programma elettorale del mio governo e di quello nazionale. La legge Delrio ha fallito, una presenza operativa di secondo livello tra Comune e Regione è indispensabile. Su questo c'è piena sintonia. Non è un fatto di poltrone ma di una maggiore efficienza. Condivido l'ipotesi del presidente dell'Ars Galvagno di accorpare il voto con le europee. Farlo è sempre un momento di risparmio economico, purché ovviamente non si creino più accorpamenti. In questo caso sarei fortemente critico, ma da noi non accadrà".

"Sanità, privati ​​collaborano con noi: no alla fuga dei medici"

"In merito al tema della collaborazione tra pubblico e privato, noi chiediamo a questo settore una collaborazione e una cooperazione sul piano della fuga dei nostri medici dal privato. Noi non possiamo impedire questo, ma non possiamo nemmeno far passare sottovoce il fatto che il privato essere più attento nell'approccio a richieste di ingresso in quel mondo da parte della sanità pubblica. La sanità pubblica, infatti, continua a dimagrire sempre di più. Occorre instaurare una collaborazione politica ed etica. Guardo ad una collaborazione con quel mondo ma quel mondo fa campagna acquisisce in un ambiente che per noi è critico. Noi viviamo ancora il tema della carenza di medici".

Ridotte dell'88% liste d'attesa

"Grazie ad un'efficace sinergia con le aziende private è stata ottenuta una riduzione delle liste d'attesa. Il budget messo a disposizione è di 48.5 milioni di euro. Al 31 dicembre scorso la riduzione delle liste d'attesa è stata dell'88,2 % per i ricoveri e del 92,7% per le prestazioni ambulatoriali. In alcune province come Trapani le liste d'attesa sono state completamente azzerate".

"I nuovi manager? No maxi rotazione ma guarderò a qualità"

"Il mio dovere è quello di rispettare i termini. Ho già detto che entro il 31 dicembre nominerò i manager della sanità. Il precedente rinvio era legato all'assenza degli elenchi degli idonei al ruolo di direttori amministrativi e sanitari. Adesso non c'è motivo per rinviare, non potrò farlo perché le forze politiche non trovano sintesi. Guarderò alla qualità dei nomi, non accetterò nomi singoli, ma chiederò ai partiti una rosa di candidati. E' evidente che ci saranno delle conferme, se qualcuno ha lavorato bene è giusto che resti, non ci sarà una maxi rotazione che spesso sa di paranoia. Sarà valutato caso per caso".

"Ci doteremo di una nostra forza antincendio"

"Sono andato in parlamento ma ho evitato polemiche, illustrando il piano antincendi del mio governo. Poi ho ascoltato tutti gli interventi e quelli dell'opposizione non hanno contenuto una critica al mio programma antincendio. Il piano lo abbiamo travasato in manovra. Abbiamo assegnato al settore della forestazione 197 milioni.Abbiamo ultimato la fornitura di 109 autobotti e previsto in manovra il noleggio di elicotteri antincendio, per 3 anni potremmo noleggiare 10 elicotteri piccoli antincendi e due di grossa gettata, quindi la metà di un canadair. Ci porteremo quindi di una nostra forza antincendio ancora più forte di quella che ci perviene dalla Protezione civile nazionale.Abbiamo previsto la possibilità di utilizzare il personale dello sviluppo rurale nell'antincendio lo abbiamo previsto attraverso corso.di formazione.Così se in estate dovesse scattare altro incendio la forza lavoro non mancherà".

"Polemiche sulla Palermo-Catania sono stucchevoli e tristi"

"Le accuse da parte di un esponente di Italia Viva, secondo le quali io cerco solo poltrone, in merito al tema della A19 - dicendo che questi sub commissari che designiamo lavoreranno e prenderanno zero euro l'anno - a mio avviso sono segnale che la politica diventa stucchevole e triste".

"Bonus voli, ricevute 13 mila richieste di rimborso"

"Abbiamo ricevuto già 13 mila e 500 richieste di rimborso sul bonus voli. Si tratta di 485 mila euro in totale. Abbiamo la possibilità anche di estendere lo sconto non soltanto per Roma o Milano ma anche per tutti. Coloro che potremmo andare in città del nord. Stiamo facendo i conti e siamo fiduciosi di poter annunciare tra aprile e maggio questo conto più aperto".

"Turismo, puntiamo al potenziamento dell'offerta per l'inverno"