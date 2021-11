Unicredit versa oltre 60 milioni di imposte nella casse della Regione

Per il quarto anno consecutivo, Unicredit ha versato nelle casse della Regione le imposte pagate dalla banca all’erario. Un riconoscimento alla Sicilia, quindi, di una parte dei tributi annuali (circa 61,5 milioni di euro) per i redditi prodotti dall’istituto di credito nell'Isola, così come prevede l’articolo 37 dello Statuto siciliano.

A comunicare la notizia al presidente della Regione Nello Musumeci è stato il responsabile di UniCredit Sicilia, Salvatore Malandrino. "Voglio ancora esprimere un apprezzamento – sottolinea il governatore - per la decisione presa da Unicredit in maniera condivisa con il ministero dell’Economia. Una scelta che dimostra un ulteriore segnale di attenzione della banca verso il nostro territorio. Speriamo che il lungo negoziato in corso da tempo con Roma, per il completo riconoscimento delle previsioni statutarie in materia fiscale e tributaria, che abbiamo affidato al vicepresidente Gaetano Armao, possa finalmente giungere a conclusione, garantendo così alla Sicilia il gettito relativo a tutte le imposte erariali maturate nell’Isola da parte della totalità delle aziende presenti".