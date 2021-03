Il governo Draghi in aiuto della Sicilia, Armao: "Via libera all'esercizio provvisorio"

L'intesa raggiunta consente di concludere anche i contenziosi costituzionali insorti sulle leggi regionali del 2020. Adesso l'Ars deve accelerare i tempi per l'approvazione della Finanziaria 2021. L'assessore all'Economia: "Sarà effettuata l'abrogazione delle norme controverse nelle leggi impugnate"

Da Roma una mano tesa alla Sicilia con il "salvataggio" dei contro regionali. "Il Consiglio dei ministri non ha impugnato la legge regionale 1 del 2021 relativa all'esercizio provvisorio. Ed è il risultato di un'intesa raggiunta con il governo Musumeci che consente di concludere anche i contenziosi costituzionali insorti sulle leggi regionali del 2020 (33 e 36) relative alle variazioni di bilancio e a disposizioni in materia di personale e proroga di titoli edilizi". Ad annunciarlo è l'assessore all'Economia e vicepresidente della Regione, Gaetano Armao.

"L'accordo con il governo centrale, raggiunto a seguito del nostro confronto con i rappresentanti dei ministeri guidati da Maria Stella Gelmini (Affari regionali) e Daniele Franco (Economia e finanze) - continua l'assessore - prevede non solo la mancata impugnativa della norma del 2021, ma anche la rinuncia ai ricorsi proposti in Corte costituzionale dallo Stato contro le due leggi del 2020". Si tratta, secondo la Regione, di questioni di ordine "preminentemente formale e inerenti il principio di annualità del bilancio", determinante dalla "mancata approvazione, da parte del governo Conte, delle norme di attuazione entro il 31 dicembre".

L'intesa con Roma ha una conseguenza diretta per quanto riguarda il disegno di legge di stabilità che è attualmente in discussione all'Ars. Lo stesso Armao spiega che "sarà effettuata l'abrogazione delle norme controverse nelle leggi impugnate". Si spera così che l'Aula possa approvare in tempi celeri i documenti finanziari del 2021. Finora sono state approvate solamente 18 norme su 137 da esaminare. E a partire da domani l'Ars si riunirà sia di mattina che di pomeriggio.