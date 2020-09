Musumeci riceve il nuovo Pg della Corte dei conti  

Il governatore Nello Musumeci ha ricevuto in visita di cortesia, a Palazzo Orleans, il nuovo procuratore generale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, Pino Zingale. Nel corso del lungo e cordiale colloquio, durato quasi un'ora, è stato affrontato, in particolare, il tema legato alla completa ricognizione del patrimonio immobiliare della Regione, alla sua valorizzazione e al suo razionale utilizzo, soprattutto nell'ottica di un risparmio dei fitti passivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.