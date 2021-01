Regione, Musumeci riceve il console russo Patronov

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha ricevuto in visita di cortesia a Palazzo Orleans il nuovo console generale della Federazione Russa a Palermo, Sergey Patronov. Al centro dell’incontro con il diplomatico russo le questioni riguardanti la cooperazione economica bilaterale e la necessità d'intensificare i legami tra le regioni di due Paesi.



"Abbiamo convenuto sull’opportunità – ha dichiarato il presidente Musumeci - di sottoscrivere un protocollo di collaborazione con una delle regioni della Russia per scambi commerciali, culturali e turistici. Il console ha ribadito l’interesse dei cittadini russi per l’arte e la cultura siciliane, che negli anni passati hanno alimentato un sostenuto flusso di visitatori".

Il presidente Musumeci e il console Patronov hanno espresso l’auspicio che presto possano riprendere i collegamenti aerei con Palermo e Catania da e per Mosca.