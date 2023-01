Caso Cannes, cambio di deleghe in Giunta regionale: Amata al Turismo e Scarpinato ai Beni culturali

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha disposto questo pomeriggio un cambio di deleghe all'interno della Giunta regionale: Elvira Amata ricoprirà l'incarico di assessore al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo al posto di Francesco Paolo Scarpinato, che si sposterà all’assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana.

La staffetta fra i due esponenti di Fratelli d'Italia arriva dopo le polemiche sul finanziamento di 3,7 milioni che l'assessorato al Turismo ha assegnato alla società lussemburghese Absolute Blue per una mostra nell'ambito del festival di Cannes. Finanziamento poi bloccato dal governatore Schifani ma comunque finito al centro di un'inchiesta della Corte dei conti.

Francesco Paolo Scarpinato, travolto dallo scandalo, si è difeso sostenendo di non aver mai firmato alcuna autorizzazione per quel finanziamento. L'intervento di Manlio Messina - ex assessore al Turismo nel governo Musumeci, che aveva finanziato l'evento l'anno prima con 2,2 milioni di euro - aveva creato fibrillazioni tra Schifani e Fdi, aprendo una crepa nel governo regionale con la levata di scudi degli altri partiti della maggioranza. Messina aveva dichiarato che la contrattazione per l'allestimento della mostra "Sicily, Women and Cinema" a Cannes, "è stata seguita dall'allora assessore ad interim al Turismo, il presidente della Regione Renato Schifani".

Le tensioni sono rientrate dopo un incontro chiarificatore a Roma fra Schifani e Ignazio La Russa, presidente del Senato ed esponente di spicco di Fdi. Il punto di mediazione trovato dopo le polemiche si è concretizzato con il cambio di deleghe fra Amata e Scarpinato, rimasto in Giunta nonostante da più parti siano state chieste le sue dimissioni.