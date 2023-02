Finanziaria, contributo straordinario per la manutenzione del Convento San Francesco d’Assisi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un emendamento approvato in Finanziaria consente la messa in sicurezza e la riqualificazione del convento di San Francesco d’Assisi a Palermo, compromesso da gravi infiltrazioni d’acqua. Firmatario il deputato regionale di FdI Marco Intravaia. Con un intervento economico straordinario di 400 mila euro sul Fondo di Sviluppo e Coesione sarà effettuata la manutenzione straordinaria della storica struttura conventuale. “Salvaguardiamo – ha detto Intravaia – un edificio di innegabile bellezza e di grande valore storico e spirituale per la città di Palermo e per tutta la Sicilia, minacciato dalle infiltrazioni idriche”.