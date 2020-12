Parco giochi inclusivo, la Regione finanzia anche quello di Lercara Friddi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con una dotazione finanziaria aggiuntiva da da 2,6 milioni di euro, verranno finanziati tutti i progetti che arrivano al punteggio di 61, tra cui anche quello di Lercara Friddi. “Un bel regalo di Natale il finanziamento del parco giochi inclusivo di Lercara Friddi - quanto dichiarato dal Sindaco, Luciano Marino - che in prima battuta non era stato ammesso al finanziamento”. Nella prima graduatoria ed in riferimento alla dotazione finanziaria iniziale del bando, il comune del palermitano non era rientrato per una manciata di punti, ma con l’ampliamento dei fondi da parte della Regione Siciliana rientra tra i comuni ammessi a finanziamento.

“Ringrazio – ha continuato Marino – l'On Mario Caputo per l’interessamento e l’assessore regionale alla Famiglia Antonio Scavone che si è attivato per reperire la copertura finanziaria anche per il parco inclusivo di Lercara”. Con una dotazione finanziaria aggiuntiva da da 2,6 milioni di euro, l’assessorato regionale è riuscito infatti a finanziare tutti i progetti che arrivano al punteggio di 61, cioè 163 comuni, fra cui anche Lercara che ha raggiunto un punteggio di 64. “Ringrazio l’assessore Nicosia, l'ass Rotolo e i nostri uffici, tecnico e politiche sociali del Comune di Lercara – ha concluso Marino – che hanno lavorato, come sempre, per non far perdere nessuna occasione di finanziamento al nostro paese”.