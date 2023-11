Regione, Figuccia: "Bene approvazione bilancio consolidato, si avviino procedure per assunzioni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Con l'approvazione del bilancio consolidato si chiudono gli atti contabili della regione Siciliana. 73 Enti vigilati e partecipati della pubblica amministrazione, passano il vaglio della lente d'ingrandimento. Esprimo soddisfazione per il lavoro fatto da Governo e Parlamento e auspico che sia l'avvio di una fase nuova, per il rilancio economico e sociale della nostra isola. Auspichiamo che si possa procedere adesso ad avviare la fase delle assunzioni per consentire alla macchina regionale di superare difficoltà e nodi critici, nello spirito del buon funzionamento dell'amministrazione". In una nota le parole del deputato questore all'Ars Vincenzo Figuccia