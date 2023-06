Regione, torna a Schifani la delega sui fondi Ue e Pnrr: Sammartino si occuperà dei rapporti fra governo e Ars

Alla vigilia della definizione della nuova programmazione relativa ai Fondi comunitari 2021-2027 e alle risorse del Pnrr, e sulla spinta di una conseguente richiesta dei partiti di maggioranza, il presidente della Regione, Renato Schifani, ha riassunto la delega della Programmazione, assegnata a novembre all’assessore all’Economia.

E' quanto si legge in una nota della Presidenza della Regione. "Ringrazio l’assessore Marco Falcone - dichiara il governatore - per l’impegno profuso e l’ottimo lavoro svolto in questi primi mesi di avvio della legislatura".

Schifani ha poi delegato l’assessore all’Agricoltura e vicepresidente della Giunta, Luca Sammartino, alla gestione dei rapporti del governo con il parlamento siciliano e la presidenza dell'Ars.