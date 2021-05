Regione, Cordaro: "Semplifichiamo le regole delle concessioni demaniali"

Si insedierà il 7 giugno il nuovo tavolo permanente sui temi del demanio e del turismo balneare tra assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente e associazioni di settore. L’annuncio è stato dato al termine dell’incontro a Palazzo Orléans tra l’assessore regionale al Territorio e all'Ambiente, Toto Cordaro, e le associazioni di categoria più rappresentative: Fiba Confesercenti, Sib Confcommercio, Assobalneari Confindustria Sicilia, Cna Balneari Sicilia e Oasi Confartigianato.

L’invito era partito a metà aprile dalle associazioni maggiormente rappresentative di lidi e imprese del turismo balneare, che, preoccupate dagli effetti della pandemia sulla prossima stagione, avevano consegnato un documento programmatico con i nodi fondamentali da affrontare.

Il governo Musumeci ha voluto avviare la costituzione di un tavolo tecnico permanente per affrontare tutte le criticità sul tappeto: dall’iter già avviato per il mantenimento in vita delle concessioni demaniali marittime fino al 2033 ai provvedimenti inseriti nella Finanziaria del 2021, che modificano l’intervengono sul tema del rilascio delle nuove concessioni e degli ampliamenti. "Stiamo lavorando per semplificare e armonizzare le regole che disciplinano le concessioni demaniali – sottolinea l'assessore Cordaro - Sono convinto che un tavolo permanente di raccordo con chi rappresenta le imprese balneari può essere lo strumento giusto per fare prima e meglio. Dalla pandemia e dai suoi effetti nefasti per l’economia si può uscire solo attraverso una sana concertazione con le parti sociali".