Nuovo cimitero di Ciaculli, Razza replica alla Lega: "Nessuna preclusione al finanziamento"

Ieri l'attacco al governatore Nello Musumeci da parte della Lega per la rimodulazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione, che farebbe saltare 15 milioni destinati al nuovo cimitero di Ciaculli. Oggi la replica dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che difende Musumeci ma se la prende solo con un singolo esponente della Lega: la deputata dell'Ars Marianna Caronia.

"Leggo basito - dice Razza - la dichiarazione della deputata Caronia sul possibile finanziamento del cimitero di Palermo. E' semplicemente insensato il contenuto delle sue parole e la invito immediatamente a presentare le proprie scuse al presidente della Regione. La deputata - prosegue l'esponente del governo Musumeci - ha avanzato una proposta di finanziamento alla commissione Bilancio della quale il governo non ha mai avuto alcuna preventiva informazione. Non esiste una preclusione e nel corso della riunione della Giunta il presidente ha chiesto notizie del progetto per valutarne il finanziamento, anche alla luce del fatto che lo stesso sembrerebbe già finanziato con Agenda Urbana. Ma, come è noto, tutti i progetti di questa programmazione devono essere immediatamente cantierabili".

"Sarebbe bastata una telefonata - conclude Razza - per evitare di fare un brutta figura. Peraltro, poiché la stessa Caronia era stata la presentatrice della proposta di finanziamento sul museo del Liberty, accolta dal presidente della Regione dovrebbe sapere, al pari di tutti i siciliani, quale sia l’attenzione di questo governo verso una città che non ha mai ricevuto tanti finanziamenti come accaduto in questi anni".