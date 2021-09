Regione, cento milioni a disposizione per i "laghetti aziendali": 750 progetti presentati

La Regione ha reso noto che sarà pubblicata domani la graduatoria provvisoria del bando “Laghetti aziendali”, misura fortemente voluta dal governo Musumeci per la creazione o il miglioramento di bacini di accumulo, di piccola e media dimensione, per la raccolta e gestione dell’acqua a livello aziendale e interaziendale. Sono stati presentati 750 progetti, di cui 699 giudicati ammissibili dalla commissione di valutazione.

L'investimento previsto è di circa 100 milioni di euro, di cui 20 milioni a carico della Regione attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc). Per i beneficiari è prevista la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati presso l'Irfis, la finanziaria regionale.

"In un territorio come la Sicilia – spiega l'assessore Toni Scilla – in cui le condizioni climatiche e le scarse precipitazioni influiscono sulla disponibilità di acqua per l'irrigazione e per l'allevamento del bestiame, risulta strategico investire per valorizzare le risorse idriche naturali. Inoltre, i laghetti sono opere importanti anche per la lotta al dissesto idrogeologico".