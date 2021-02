Il governo Musumeci approva il bilancio: "Nessun ricorso all'indebitamento"

I provvedimenti finanziari sono in linea con gli accordi conclusi a Roma "per un progressivo rientro dal disavanzo". Assicurati interventi essenziali in vari settori, dalla cultura allo sport. "Una manovra di riordino e riequilibrio dei conti"

Il governo Musumeci ha approvato il disegno di legge di Stabilità e il Bilancio di previsione 2021-23 della Regione Siciliana. I provvedimenti finanziari, su proposta dell'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao, "sono stati predisposti nel rispetto degli accordi conclusi col governo nazionale lo scorso 14 gennaio - spiega una nota - e del progressivo rientro dal disavanzo".

Con i documenti contabili "sono assicurati i servizi essenziali, gli interventi per le attività sociali, la cultura, lo sport, il turismo, lo spettacolo - recita ancora la nota - e non ci sarà alcun ricorso all'indebitamento, mentre si utilizzano le risorse europee per finanziare alcuni interventi di tipo strutturale".

Ridotto a 65 milioni di euro il ricorso al congelamento di somme in attesa di definire il confronto col governo nazionale. "Una manovra di riordino e di riequilibrio dei conti in linea con il percorso di risanamento avviato in questi tre anni dal governo - dicono da Palazzo D'Orleans - e nel ddl Stabilità sono state inserite norme di riduzione della spesa, ma anche di incremento delle entrate, di sostegno alle imprese, di tutela e riconversione ambientale, di semplificazione delle procedure".