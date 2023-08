Polemiche sulle nomine, Forza Italia organizza un vertice coi segretari regionali del centrodestra

"Con la ripresa dei lavori parlamentari all'Assemblea regionale siciliana, il centrodestra regionale si riunisce per affrontare insieme i temi all'ordine del giorno e coordinarsi in vista delle scadenze legislative dei prossimi mesi e delle iniziative promosse dal governo regionale sul piano normativo".

E' quanto si legge in una nota del coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, che ha invitato per lunedì prossimo i segretari regionali dei partiti di maggioranza. La convocazione del vertice arriva dopo le fibrillazioni interne al centrodestra innescate dalle dichiarazioni del presidente Renato Schifani sulla nuova terna della struttura commissariale per la Depurazione delle acque reflue nominata dal governo nazionale.

"Nella scia degli incontri tenuti nei mesi scorsi con regolarità - afferma Caruso - riprendiamo adesso questa attività di coordinamento che servirà per organizzare al meglio il nostro lavoro comune dei prossimi mesi, per proseguire nel lavoro di realizzazione del programma elettorale del presidente Schifani".