Regione, il governo approva il disegno di legge di stabilità

La giunta regionale siciliana ha approvato la legge di stabilità. Il via libera è arrivato nella seduta di questa mattina. Il testo sarà trasmesso nelle prossime ore all'Assemblea regionale siciliana che dovrà approvare la manovra, contestualmente al bilancio che era già stato varato nei giorni scorsi dal governo, entro il 30 aprile. La giunta Musumeci, intanto, è riconvocata per le 19 di oggi. All'Ordine del giorno una decina di punti: molti di questi sono provvedimenti tecnici, come l'esame del rendiconto generale dell'Istituto regionale vino e olio (Irvo).