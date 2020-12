Regionali, Figuccia: "Migliaia di lavoratori senza trattamento economico accessorio"

"Ad oggi, tutto il personale regionale del comparto, unitamente a quello dirigenziale, non ha ancora avuto corrisposto il trattamento economico accessorio relativo all'anno 2019". Lo dice, in una nota, il parlamentare della Lega Vincenzo Figuccia.

"La relazione del presidente della Regione sulla performance 2019 è stata trasmessa all'organismo di valutazione, il cosiddetto Oiv, che al momento non ha concluso l'esame e che ha rinviato l'ultima seduta al giorno 22 dicembre 2020 in prossimità delle ormai imminenti festività. Non vorremmo – spiega Figuccia - che circa 13 mila dipendenti restino ingiustamente a bocca asciutta per delle spettanze che devono essere già corrisposte. Al netto di certi appellativi inappropriati riservati al personale regionale, sarebbe bene che i soggetti performanti siano giustamente valutati e indennizzati. Per cui, se ci sono delle responsabilità lo appureremo con degli atti ispettivi perché è inimmaginabile che la puntualità con riferimento al fondo Ford, prima chiamato Famp, sia sistematicamente una chimera".