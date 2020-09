Referendum sul taglio dei parlamentari, a Palermo vittoria schiacciante del Sì

Vittoria schiacciante del Sì nella battaglia referendaria sul taglio dei parlamentari che si è giocata nella città di Palermo. Nelle seicento sezioni del capoluogo siciliano i favorevoli alla riduzione di deputati e senatori sono stati 121.662, cifra pari al 71,28% dei votanti. I No sono stati 49.009 (il 28,72%). Va anche sottolineato però come a Palermo si sia presentato alle urne solo il 33 per cento degli aventi diritto.

Sulla questione referendum è arrivato, a risultato acquisito, anche il commento di Leoluca Orlando. "La riduzione dei parlamentari fu una delle proposte avanzate già negli anni '90 dalla Rete, nell'ambito di un ampio ragionamento di riforma istituzionale e del rapporto fra eletti, elettori e forme della rappresentanza - ha dichiarato il sindaco -. Di quel ragionamento, faceva parte l'allora eretica proposta di abolizione dell'immunità parlamentare".

"Oggi - ha concluso Orlando - un nuovo passo è stato compiuto, ma perché la riforma non sia monca né tantomeno vittima di populismi e slogan vuoti, occorre che sia completata con altri interventi che rafforzino il legame fra gli eletti e i rispettivi territori e comunità, sottraendoli a logiche e recinti di partito, che possano apparire fini a sé stessi."