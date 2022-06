Referendum sulla Giustizia, il presidente del comitato "Esistono i diritti" in sciopero della fame

Dalla mezzanotte di ieri il co-presidente del comitato "Esistono i Diritti", Gaetano D'Amico, è in sciopero della fame. La scelta del digiuno, in stile pannelliano, è stata presa per informare i cittadini dei referendum sulla giustizia che si celebreanno in concomitanza con il voto per le Comunali.

"Abbiamo un obiettivo: raggiungere il quorum" afferma D'Amico, secondo cui "quello del 12 giugno sulla giustizia, oltre alle scelte per le Amministrative, è un passaggio fondamentale per un Paese come l'Italia oberato da un sistema giudiziario poco efficiente, che vede nella riforma Cartabia - condivisibile o meno - un momento importante per riportare a livelli di normalità la magistratura".

Sul tema si terrà lunedì all'Ars un dibattito organizzato da D'Amico assieme agli altri due presidenti del comitato "Esistono i Diritti": Pino Apprendi e Antonino Martorana. "Daremo voce a favorevoli e contrari al referendum - spiega D'Amico -. E lo faremo alla presenza di relatori delle istituzionali e del mondo professionale delle avvocature. Un modo per ribadire che la giustizia in questo paese riguarda tutti e che alla scelta referendaria va dato lo spazio politico necessario al diritto alla conoscenza per un voto consapevole dei cittadini".

"Ho digiunato per tenere in vita Radio Radicale e per il diritto umano alla conoscenza. Conoscere per deliberare. Oggi - conclude - digiuno per la mancata informazione sui referendum da parte del servizio pubblico radio televisivo".