Intrigo reddito di cittadinanza: per il mese di sospensione potranno essere chiesti i buoni spesa. Ovvero quelle che sono state chiamate "misure di sostegno all'emergenza socio sanitaria da Covid-19” destinate ai nuclei familiari in difficoltà. Il caso è stato sollevato dal consigliere di Sinistra Comune Marcello Susinno ed è stato dibattuto in un’apposita seduta di Commissione consiliare, dedicata al reddito di cittadinanza, dai consiglieri Arcoleo, Russa, Figuccia, Volante e Susinno in un confronto con l’assessore alle Attività Sociali Giuseppe Mattina.

Tra le questioni discusse anche il tema legato al rischio, che incombe sui tantissimi palermitani che a fine mese dopo 18 mesi di percezione, vedranno l’interruzione di un mese dell’ammortizzatore sociale. "Così se non ci sarà un intervento normativo in extremis del governo nazionale - spiega Susinno - per almeno un mese i soldi non arriveranno e poi, se non ci sono ‘incidenti’, si riprenderà il percorso. Si è convenuto con l’assessore Mattina sulla possibilità di consentire a quei nuclei familiari, ovviamente per il solo mese di sospensione, di poter accedere alle “Misure di sostegno all'emergenza socio sanitaria da Covid-19”, provvedimento rivolto a quei nuclei familiari che si trovano in città in stato di bisogno e che sostanzialmente non percepiscono il reddito di cittadinanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A livello nazionale le scorse settimane la questione è stata affrontata in città in un apposito incontro promosso dal vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao e dallo stesso Susinno che insieme ad una delegazione di percettori di reddito di cittadinanza avevano incontrato il palermitano Steni Di Piazza, grillino e sottosegretario al Lavoro. "L’auspicio è – conclude Susinno - un intervento del governo per scongiurare un’incomprensibile sospensione che in tempi di pandemia ogni ritardo potrebbe rappresentare un colpo pesantissimo".