Il ddl della forzista Lantieri sul Reddito di cittadinanza regionale scatena un putiferio, Schifani: "Iniziativa personale"

La deputata regionale di Forza Italia, Luisa Lantieri, presentaall'Ars un ddl per l'istituzione del reddito regionale di cittadinanza e scoppia la polemica dentro il partito azzurro, con il governatore Renato Schifani e l'assessore al Bilancio Marco Falcone (neo eletto al Parlamento europeo) che prendono le distanze. La notizia, anticipata dal quotidiano Domani scatena anche la reazione del M5S, dal leader Giuseppe Conte al capogruppo all'Ars, Antonio De Luca, costringendo in serata la forzista Lantieri a dichiarare che la sua è stata un'iniziativa "a titolo esclusivamente personale, e non coinvolge il gruppo parlamentare di Forza Italia né il gruppo dirigente del partito".

Il ddl intende istituire il "Reddito regionale di cittadinanza, quale misura di inclusione attiva - si legge nell'atto - e sostegno al reddito di nuclei familiari composti da soggetti attivabili al lavoro di età compresa tra 18 e 59 anni, esposti a rischio di povertà e di emarginazione. Il beneficio economico sarebbe di 400 euro mensili e verrebbe "condizionato al compimento di un apposito Percorso regionale di inclusione attiva".

"E' una iniziativa del tutto personale, non concordata col partito: anche perché lontana dalle posizioni espresse da Forza Italia su questa misura che non ha dato alcuna risposta sull'avvio al lavoro dei cittadini", commenta all'Ansa il presidente della Regione Schifani. Dichiarazioni, quelle del governatore, che induce Lantieri alla precisazione ma non alla marcia indietro: "Ho voluto con questa mia iniziativa sottolineare la necessità che si apra un urgente dibattito sulle soluzioni più adeguate per affrontare l'emergenza sociale determinata dalla crisi economica. Una emergenza che rischia di creare nuove povertà e nuova emarginazione. E la politica deve porsi il problema, senza preconcetti ma col solo obiettivo di dare risposte ai cittadini".

Una proposta che ha suscitato l'ironia dell'ex premier e attuale leader M5S Giuseppe Conte: "Il partito del ministro Tajani ammette in sostanza che è stato un errore smantellare il Rdc". A Conte risponde il neo parlamentare europeo di Forza Italia Marco Falcone: "Ci dispiace per Giuseppe Conte ma il governo di centrodestra, di cui Forza Italia è perno essenziale e insostituibile, è stato molto chiaro. Il Reddito di cittadinanza non rientra nei nostri piani. Per noi la priorità è creare lavoro favorendo gli investimenti e l'iniziativa privata, l'assistenzialismo inefficiente non è una soluzione. La sortita incauta di qualche deputato regionale in Sicilia non incide sulla linea del partito: l'avvocato Conte se ne faccia una ragione".

Il capogruppo del M5S all'Ars Antonio De Luca, però, fa emergere le contraddizioni sul tema: "Il Reddito di cittadinanza funzionava e non lo dicono soltanto i dati ufficiali, come testimonia, ad esempio, la recente relazione sulla povertà messa a punto dalla commissione del ministero del Lavoro che ha certificato che nei quattro anni in cui è stato in vita questo strumento ha fatto uscire dalla povertà un milione di persone all’anno. In Sicilia se n'è accorta pure la maggioranza che, come ci ricorda un articolo del Domani di Simone Olivelli, è arrivata a presentare all'Ars, con Luisa Lantieri, un disegno di legge per ripristinare lo strumento in Sicilia".

"Schifani non è d'accordo con l'iniziativa di un'esponente del suo partito? La cosa non ci meraviglia affatto, pur di andare contro al M5S il governo nazionale di centrodestra non ci ha pensato due volte ad affamare larghe frange della popolazione, specie in Sicilia. Già lo scorso anno avevamo presentato un’interpellanza al governo regionale per chiedere provvedimenti in grado di dare una mano ai siciliani in difficoltà, ma non è successo nulla. Diamo atto a Luisa Lantieri di avere descritto il Reddito di Cittadinanza, nella relazione introduttiva del suo ddl, senza il paraocchi dell'appartenenza politica, arrivando ad ammettere che questo strumento ha garantito la dignità della fasce sociali maggiormente vulnerabili del Paese".