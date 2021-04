Recovery plan, approvate proposte M5S per rilancio del sud

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È stata appena approvata alla Camera dei Deputati la risoluzione sul Recovery plan che riprende integralmente le proposte per il rilancio del Mezzogiorno avanzate dai deputati nazionali Adriano Varrica e Paolo Ficara, unitamente al gruppo del Movimento 5 Stelle. L'iniziativa parlamentare era stata illustrata da Varrica nei giorni scorsi durante il convegno della CGIL sul Recovery plan per Palermo. “Nella relazione al Governo sul Recovery Plan - annuncia il parlamentare M5S siciliano - la Camera dei deputati ha fatto integralmente propri i paletti che come Movimento 5 Stelle avevamo proposto per tutelare le risorse per le aree meno sviluppate del Paese. In particolare, gli investimenti pubblici e infrastrutturali al Mezzogiorno dovranno di gran lunga superare la quota spettante in proporzione alla popolazione (il 34%) e in questa quota non potranno essere considerati gli interventi e le risorse già previste, incluse quelle non ancora programmate come le risorse anticipate del fondo sviluppo e coesione. In questa maniera - spiega Varrica - vogliamo evitare che vengano presentati come ‘nuovi investimenti’ quelli già acquisiti e che il Sud del Paese attende da decenni di trasformare in infrastrutture e servizi”.

“Difendere il Mezzogiorno e promuovere il superamento dei divari territoriali in tutti i passaggi istituzionali da una posizione di maggioranza: questo è stato il principale elemento che mi ha convinto della necessità del M5S di essere parte del governo Draghi - dichiara il deputato cinquestelle - Non so quale sarà il risultato finale, ma è evidente che in nostra assenza la maggioranza parlamentare sarebbe stata a trazione nord-centrodestra. Oggi invece posso testimoniare che siamo riusciti a convincere tutta la Camera dei deputati ad indicare al Governo una guida chiara e avanzata sul rilancio del Mezzogiorno per il Piano nazionale di riforma e resilienza”. “Personalmente - dichiara Varrica - continuerò questa battaglia con ogni risorsa personale e istituzionale in mio possesso. Se non utilizziamo questa occasione straordinaria di investimento per ricucire il Paese andremo incontro ad un collasso dello stesso a causa dell'acuirsi dei divari territoriali e sociali” ha concluso.