Conte conferma: "Nel Recovery Fund investimenti per la Palermo-Catania-Messina"

"La battaglia per il Sud non trova indifferente me e il Governo. Abbiamo fatto cose significative con il vincolo del 34%, progetti mai varati prima, la fiscalità di vantaggio, il rinnovo del credito d'imposta". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di fine anno. Risponendo alle domande dei cronisti, Conte ha ribadito che nel piano del Recovery Fund ci saranno "significativi investimenti" per il Mezzogiorno: "L'Alta Velocità Napoli-Bari, la Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania-Messina e tantissimi altri. Ci sono progetti che riguardano la banda ultra larga che investirà prepotentemente il Sud".