Fratelli d'Italia sospende Mimmo Russo dopo l'arresto, centrosinistra e Cgil all'attacco: "Basta intrallazzismo"

Subito dopo l'arresto, Fratelli d'Italia lo ha "immediatamente sospeso" perché "le accuse lo rendono incompatibile" con il partito. Ma il caso di Mimmo Russo - l'ex consigliere comunale finito al centro di un'inchiesta dove si mischiano mafia, massoneria e compravendite di voti - dà la stura ai partiti di centrosinistra per stigmatizzare un certo modo di fare politica.

Il deputato Anthony Barbagallo, componente della commissione nazionale Antimafia e segretario regionale del Pd, parla di "numerosi aspetti torbidi che mettono in evidenza come, ancora una volta, ci sia una forte commistione tra soggetti politici, esponenti mafiosi e imprenditori legati alla massoneria. Ancora una volta la magistratura arriva prima della politica che deve imporsi delle regole certe e impedire questo 'intrallazzismo' legato alla compravendita di voti, scendendo a patti con la criminalità organizzata".

Per il capogruppo del M5S all'Ars Antonio De Luca, "le accuse, pesantissime, che hanno portato in carcere l'esponente del partito della Meloni, Mimmo Russo, sono un pugno allo stomaco dei cittadini onesti e fanno male, molto male, alla politica. Notizie del genere non possono che contribuire a fare diventare voragine il fossato già esistente tra cittadini e istituzioni e ad allontanare ulteriormente la gente dalle urne".

"Ovviamente, e non ci stancheremo mai di ribadirlo, tutti sono innocenti fino al terzo grado di giudizio - prosegue De Luca -. Una riflessione però è d'obbligo: il voto di scambio, una delle pesantissime accuse mosse a Russo, nella fattispecie scambio politico-mafioso, rischia di compromettere qualsiasi competizione elettorale, ed è proprio per neutralizzarlo che i cittadini onesti devono reagire a notizie come questa con la sola potentissima arma che hanno a disposizione: la matita in cabina elettorale".

La Cgil, con il segretario di Palermo Mario Ridulfo e il responsabile dipartimento Legalità Rosario Rappa, dichiara in una nota che "la vicenda di Mimmo Russo è la conferma di quello che dicevamo durante la manifestazione del 23 maggio scorso: a Palermo e in Sicilia i voti sono picciuli, che tradotto vuol dire soldi. Siamo naturalmente in attesa che le indagini facciano il loro corso. Ma la spregiudicatezza con la quale sarebbero stati gestiti i pacchetti di voti, attraverso la dinamica del voto di scambio clientelare, da parte di Russo à anche la conferma dei legami e degli interessi tra mafia, neofascismo e massoneria".

L'ex consigliere viene etichettato come "noto esponente dell’estrema destra palermitana"; la Cgil però non dice che alle Amministrative del 2017 Russo è stato candidato ed eletto tra le fila del centrosinistra con Palermo 2022, lista a sostegno del sindaco Orlando. Ridulfo e Rappa domandano: "Quanti Mimmo Russo ci sono in giro a Palermo? Quanti sul malaffare costruiscono le loro fortune politiche? Dai Consigli comunali all’Ars, al Parlamento nazionale ed europeo, la politica siciliana e certo sindacato autonomo dovrebbero guardarsi dentro".

"Un modello di scambio e di rapporto consolidato e malato, l'intreccio tra mafia e politica, che constatiamo anche nel proliferare in città di finti Caf e Patronati, sorti in ogni angolo di quartiere, per recuperare voti e consensi attraverso il bisogno delle persone. Purtroppo una pratica molto diffusa che coinvolge politici di schieramenti diversi, che usano impropriamente il sistema Caf per lucrare sul bisogno e guadagnare voti", concludono Ridulfo e Rappa.