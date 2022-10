Rivoluzione Ecologista Animalista, da Palermo al nazionale: Mirco Francioso nuovo responsabile relazioni esterne

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mirco Francioso, già coordinatore regionale di Rivoluzione Ecologista Animalista Sicilia, è stato nominato Responsabile Relazioni Esterne del partito, guidato dal segretario nazionale Gabriella Caramanica. Da sempre attivista convinto a difesa e tutela dell'ambiente, già presidente di un'associazione animalista, che negli anni si è distinta in Sicilia per la capacità di riuscire a dialogare con le svariate amministrazioni comunali. Da anni si occupa di randagismo e diritti animali, con una particolare competenza nel mondo degli animali non convenzionale e tutelati dalla convenzione di Washington. Francioso si dice soddisfatto del nuovo incarico: “Per me è un onore rientrare nel partito da cui non mi sono mai allontanato.

Sono felice di poter mettere nuovamente a disposizione la mia esperienza. Cercherò, come già avvenuto in precedenza, di lavorare in maniera sinergica con le varie amministrazioni comunali cercando di instaurare un dialogo mirato a creare una complicità costruttiva che porti entrambe le parti a raggiungere obiettivi comuni senza necessariamente cadere nel polemico. Sempre più spesso mi rendo conto che chi Amministrativamente deve combattere il fenomeno del randagismo (ad esempio) purtroppo non ha le armi per farlo. Con Rea cercheremo di divenire intermediari fondamentali tra le amministrazioni, cittadini e volontari”.

Francioso quindi aggiunge: “Il unico desiderio è quello di collaborare con il mio Segretario Nazionale nell’intento specifico di ripristinare un ordine legislativo che possa tutelare gli animali e l’ambiente. Mettendo fine definitivamente alle varie speculazioni che rendono il mondo del volontariato animalista un fenomeno legato puramente al Business”. Così, invece, il segretario nazionale Rea, Gabriella Caramanica: “Vogliamo rivolgere i nostri più sentiti auguri di buon lavoro a Mirco Francioso, un amico e un grande difensore dei diritti animali. A lui spetta un compito complesso e importante che, sono convinta, saprà svolgere con competenza e professionalità”.