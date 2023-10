I furbetti del cartellino e la città sporca, ultimatum di Lagalla: "Se Rap vuole rimanere pubblica cambi passo"

La privatizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non è più un tabù. L'inchiesta sui 101 furbetti del cartellino alla Rap e i dati economici di un'azienda che ha chiuso la semestrale con un "rosso" di 3,8 milioni hanno spinto il sindaco Roberto Lagalla a lanciare un vero e proprio ultimatum: "O c'è una inversione di tendenza oppure dovremmo ripensare la natura pubblica di Rap e di altre partecipate".

Più chiaro di così non poteva essere il primo cittadino, che ieri a Sala Martorana, sede temporanea temporanea del Consiglio comunale, ha tirato fuori tutta la sua rabbia: "Così - ha detto - non possiamo più andare avanti, la Rap dimostri di essere un'azienda". Un modo per ribadire che il servizio va gestito secondo criteri industriali, altrimenti l'amministrazione comunale si rivolgerà ai privati.

L'impostazione non è ideologica - della serie il privato è meglio del pubblico - ma esclusivamente dettata dalla necessità di migliorare le performance di un'azienda che, per usare un eufemismo, arranca. Un po' per i mezzi guasti (ben 36 nell'ultimo periodo), un po' per la carenza di personale (i dipendenti sono scesi dai 2.353 del 2014 ai 1.612 del 2022) e i concorsi bloccati, un po' per i dipendenti infedeli che non lavorano o rubano il gasolio, un po' per il disastro in discarica, colpita dagli incendi e in attesa ancora della settima vasca. "Come può essere competitiva un'azienda che costa 120 milioni e dal riciclo riesce a recuperare meno di 1,9 milioni, cioè l'uno per cento?", ha domandato Lagalla, che non ci sta a fare "la parte del pugile suonato". Insomma, a prendersi gli insulti dei palermitani per una città sporca. Anzi, sporchissima. "Io - ha concluso Lagalla - ho il massimo rispetto per la natura pubblica delle aziende, ma ne ho ancora di più per i cittadini".

Intanto, l'assessore con delega all'Ambiente Andrea Mineo ha annunciato una task force per ripulire la città dai rifiuti. L'intesa con la Rap prevede anche controlli di polizia municipale e provinciale dopo le bonifiche. "Da questa settimana - ha sottolineato - ci sarà maggiore pulizia e una campagna di controlli all’interno del perimetro via Roma, corso Vittorio Emanuele, via Maqueda e via Cavour. Fuori da questo perimetro indicato dall'assessore Mineo, come ad esempio all’ingresso della Scuola Rita Atria in piazza Gran Cancelliere, può proseguire questo scempio?".