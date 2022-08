Raid allo Spasimo, Mulè (Fi): "Ferita inferta a cittadini onesti di Palermo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Provo dispiacere e rabbia per la ‘profanazione’ del complesso dello Spasimo di Palermo, simbolo di legalità e tempio del ricordo dove si trova ‘L’albero dei tutti’, opera di Gregor Prugger, prodotta dalla Fondazione Falcone per il trentennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio in memoria delle vittime della mafia. Un atto vandalico che purtroppo si aggiunge ad altri simili episodi come lo sfregio al murales di Tvboy nel centro storico della città. Sono ferite inferte alla città, ai cittadini onesti di Palermo che non hanno mai smesso di onorare la memoria di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e di tutti gli uomini di Stato uccisi dalla mafia per aver dedicato la propria vita alla giustizia e alla lotta alla criminalità”, lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, candidato di Forza Italia alla Camera nel collegio plurinominale di Palermo, che condanna con fermezza l’accaduto.

“Tra pochi giorni - conclude Mulè - ci ritroveremo per ricordare i quarant’anni dall’eccidio di via Carini dove vennero uccisi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente Domenico Russo: sarà l’ennesima occasione per far vedere il volto vero dei ‘palermitani onesti’ rispetto ai vigliacchi che si ostinano a non capire di aver perso la loro guerra”.