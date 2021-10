Raid al liceo Regina Margherita, il circolo Pd centro storico aderisce all'appello per la raccolta fondi 

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza ai ragazzi e ai dirigenti del liceo Regina Margherita, bersaglio di un raid vandalico in cui sono stati sottratti agli studenti computer, tablet e sono stati distrutti parte degli arredi". A dirlo è Tiziana Calabrese, segretaria del circolo centro storico del Pd, che aggiunge: "Abbiamo risposto all'appello di Retake Palermo per la raccolta fondi in favore della succursale del liceo Regina Margherita, per dare un contributo concreto".

"Condanniamo fortemente questo atto incivile nei confronti di una città intera e rinnoviamo il nostro supporto ai dirigenti dell'istituto che operano in un contesto territoriale e sociale molto difficile, dove formazione ed istruzione sono la chiave per cambiare il futuro", conclude Calabrese.