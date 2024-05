Gettoni raddoppiati ai consiglieri di circoscrizione, per il segretario generale del Comune è tutto regolare

Il tanto atteso parere del segretario generale, Raimondo Liotta, sul raddoppio dei gettoni dei consiglieri di circoscrizione è arrivato. E sostanzialmente dice che i pagamenti sin qui effettuati sono regolari. Lo mette nero su bianco in una lunga nota piena di richiami a leggi, frasi in latino e in burocratese spinto, che lascia però ampi margini di valutazione "alle competenti funzioni dirigenziali" e, in caso di "posizioni opposte", dà libertà di "investire della questione il direttore generale" o chiedere un'ulteriore conferma, ad esempio, alla Regione.

Fuori dal burocratese, Liotta sostiene che il raddoppio delle indennità per i presidenti di circoscrizione e dei gettoni per i consiglieri prescinde dall'attuazione del decentramento. Come noto, a Palermo, il Consiglio comunale non ha mai trasferito ai parlamentini di quartiere le cosiddette funzioni amministrative decentrare.

La posizione del segretario generale contrasta con quella del ragioniere Paolo Bohuslav Basile, secondo cui senza il dececentramento bisognerebbe bloccare gli aumenti e i consiglieri di circoscrizione dovrebbero restituire le somme percepite da settembre fino ad oggi. E quindi si dovrebbe tornare all'antica: 48,80 euro a seduta anziché 97,60 euro, che hanno fatto schizzare a circa 1.800 euro lordi al mese (quasi 1.200 netti) i compensi. Basile resta fermo sul rispetto della legge regionale 3 del 2024 (cioè il collegato alla Finanziaria), che però a detta di Liotta "nulla avrebbe sostanzialmente innovato, essendosi il legislatore limitato ad interpretare le precedenti leggi regionali". Il segretario, tuttavia, "ritiene utile" anche una delibera di Giunta che, "dopo opportuna ricognizione del quadro normativo, disponga gli aumenti".

La partita rimane aperta, anche perché è lo stesso segretario generale a inviare il suo parere al dipartimento regionale delle Autonomie locali "al fine di un eventuale intervento". Questa sorta di limbo burocratico non piace ad Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione, che insiste sulla necessità di "attuare un vero e proprio decentramento". E aggiunge: "Il tema si trascina dal 1997, cioè da quando nacquero le circoscrizioni. La parola d'ordine è sempre la stessa: niente deleghe alle circoscrizioni, perché in Consiglio comunale nessuno si vuole svuotare di competenze per farle gestire ad altri".

"Adesso però - conclude Nicolao - i nodi vengono al pettine e si tenta di risolvere la questione in via amministrativa, anziché affrontarla da un punto di vista politico. Assegnare alle circoscrizioni deleghe che riguardano le manutenzioni e sostituire l'attuale regolamento che prevede la votazione di atti consultivi, che molto spesso non ottengono nemmeno una risposta dagli uffici, con atti deliberativi. Questo potrebbe dare un maggiore senso al ruolo delle circoscrizioni, a prescindere dei costi del gettone".