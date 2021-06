Quinta circoscrizione, Lo Sardo (Forza Italia): "I cassonetti rotti o in pessimo stato di decoro siano sostituiti"

Il Consiglio di quartiere approva una mozione presentata dall'esponente azzurro che prevede di "normalizzare il servizio di spazzamento" per contrastare il "degrado igienico-urbano"

"I cassonetti in pessimo stato di decoro, manutenzione e funzionalità tali da favorire, per il difficoltoso o mancato funzionamento dei coperchi, il deposito dei rifiuti sul suolo circostante, siano sostituiti". A metterlo nero su bianco è una mozione del Consiglio della Quinta circoscrizione, presentata da Umberto Lo Sardo (Forza Italia), che prevede di "normalizzare il servizio di spazzamento" per contrastare il "degrado igienico-urbano".

"Indubbiamente - afferma il consigliere Lo Sardo - dato che ormai le vie dei quartieri necessitano di una profonda azione di pulizia, assente ormai da tanto tempo, bisogna dare seguito alle rimostranze dei cittadini, che chiedono fermamente di normalizzare il servizio di spazzamento nelle varie strade".

"Pur consapevoli che il mancato senso civico di taluni, contribuisce all'aumento del degrado", secondo Lo Sardo, "il servizio reso da Rap, episodico e non su base giornaliera, certamente non si coniuga con il contratto di servizio stipulato dall'azienda con il Comune. Il servizio di pulizia e spazzamento deve essere svolto in maniera efficace ed efficiente, a tutela della salute dei cittadini".