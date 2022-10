Regione, questionario per cittadini e stakeholder sulla semplificazione delle attività amministrative

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Troppa burocrazia rende ostile il rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini e le imprese. La Regione corre ai ripari per ridurla. Per farlo il dipartimento della Funzione pubblica ha predisposto un questionario che cittadini e portatori d’interesse possono compilare mettendo in rilievo i settori di maggiore criticità con facoltà di proporre le misure correttive da adottare. Il questionario è pubblicato sul sito istituzionale della Regione al link https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/semplificazione-attivita-amministrative-regione-questionario-cittadini-stakeholder.

Chi lo compila mantiene l’anonimato. Il questionario è stato preceduto da incontri con gli stakeholder dei cui suggerimenti gli uffici, nell’elaborarlo, hanno fatto tesoro. Raccolti i dati dei questionari, la Regione potrà meglio calibrare i suoi interventi di sburocratizzazione e semplificazione. Il dipartimento della Funzione pubblica si propone di predisporre altri questionari più specifici rivolti alle categorie produttive.