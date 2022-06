"Io per le strade di quartiere", il tour post elezioni di Ferrandelli per ringraziare i palermitani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Io giro le strade di Palermo da 15 anni e continuerò a girarle anche dopo le elezioni. C'ero, ci sono e ci sarò". Si era conclusa così la conferenza stampa di Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco di Palermo di +Europa e Azione per commentare l'esito del voto 15 giorni fa che lo ha premiato con circa il 15%, pari a quasi 30.000 preferenze.

"Da quel momento sono stato chiamato da chiunque - dice oggi -. Il nostro è stato il risultato più importante a livello nazionale di questa tornata elettorale, quello che ha plasticamente dimostrato che lo spazio liberale e democratico cui stanno lavorando con coraggio e serietà Carlo Calenda, Emma Bonino e Benedetto Della Vedova, esiste e può scompaginare gli equilibri delle prossime politiche. Ed a questo progetto stiamo lavorando con passione e determinazione".

"Dal weekend, però, ho ripreso a girare le mie strade per fare una cosa inusuale per la politica: ringraziare personalmente gli elettori. Salutare i palermitani, e continuare a dimostrare loro che la politica fatta di ascolto e competenza c'è", dice Fabrizio Ferrandelli, a margine del secondo giorno del tour tra i quartieri di Palermo che ha toccato finora corso Calatafimi, Villa Tasca, Bonagia, Borgo Ulivia, Oreto e proseguirà nei prossimi giorni.

"Di solito finita la campagna elettorale nessuno torna nelle strade, ma ci si chiude invece nei Palazzi. Io no - puntualizza -. Le strade i quartieri, i rioni, i mercati li conosco palmo a palmo e li vivo da sempre. Così come conosco le persone. Tra di loro mi sento a casa e non potevo ricambiare in altro modo l'amore di Palermo e dei palermitani. Qui mi troverete sempre e qui amo sentirmi chiamare per nome. Io sono figlio di questa città".