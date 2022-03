Quarta circoscrizione, Giuseppe Di Vincenti aderisce a "Prima l'Italia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giuseppe Di Vincenti, consigliere della quarta circoscrizione, transita dal gruppo misto e aderisce a "Prima l'Italia". Il passaggio dopo un confronto con la consigliera comunale e deputata regionale Marianna Caronia.

"Nello scenario politico e amministrativo che si delinea a livello cittadino - afferma Di Vincenti - l'idea di Matteo Salvini di una forza politica che abbia al centro l'attenzione ai bisogni dei cittadini è quella che trovo più convincente".

“Do il benvenuto a Giuseppe in questa nuova avventura. La sua ventennale esperienza - aggiunge Marianna Caronia - sarà un grande contributo per l'azione di Prima l'Italia a Palermo, per lavorare insieme per ricostruire la nostra città e i servizi ai cittadini nei quartieri".