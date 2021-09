Quarta circoscrizione: Schiera aderisce al Partito democratico

L’adesione è avvenuta nelle sede del Pd palermitano, in via Bentivegna, alla presenza del segretario provinciale Rosario Filoramo e del capogruppo al Comune Rosario Arcoleo

Il consigliere della quarta circoscrizione di Palermo, Alessandro Schiera, da questa mattina entra a far parte del Partito democratico. L’adesione è avvenuta nelle sede del Pd palermitano, in via Bentivegna, alla presenza del segretario provinciale Rosario Filoramo e del capogruppo al Comune Rosario Arcoleo. Eletto nel 2017, Schiera proviene dal gruppo consiliare PDR - Sicilia Futura. “Si tratta dell’ennesimo ingresso nel Pd che conferma la validità e la centralità del nostro programma politico – ha dichiarato Filoramo -. Stiamo radicando il partito nel territorio con l’obiettivo di costruire un progetto nuovo per la città di Palermo. Ad Alessandro Schiera rivolgiamo il benvenuto e gli auguri di buon lavoro”.