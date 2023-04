Rifiuti nella spiaggia di Romagnolo, Federico: "Il Comune garantisca il servizio ordinario di pulizia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Siamo in prossimità della stagione estiva e ad oggi la spiaggia di Romagnolo non è in condizioni ottimali. Ci sono ancora cumuli di spazzatura dello scorso anno. Ho chiesto personalmente con un documento al sindaco, al vicesindaco e alle partecipate chi deve effettuare la pulizia. Non è normale aspettare iniziative private, come quella di Plastic Free o di Mare Vivo, per rendere accogliente questa spiaggia. Ci vuole qualcuno che garantisca il servizio ordinario di pulizia. Quel qualcuno però non è stato ancora individuato. Di sicuro c'è che per ripulire la spiaggia serviranno mezzi e personale adeguati allo scopo".

Così il presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico, che aggiunge: "Abbiamo chiesto che l'amministrazione si muova e mandi un mezzo cingolato per ripulire la costa. Abbiamo saputo che anche quest’anno ci sarà il divieto di balneazione. Una decisione purtroppo nell’aria. Sino a quando non saranno completati i lavori del collettore fognario, che andranno ad eliminare gli ultimi scarichi sul mare, è impossibile che tale divieto venga eliminato. Al di là ciò, ci ritroviamo comunque un’area destinata a solarium, che va comunque tenuta pulita ed accogliente per cittadini e turisti".

Su questo fronte, Federico e il Consiglio della seconda circoscrizione hanno "già votato una mozione per richiedere l'ausilio del mezzo meccanico per la pulizia degli arenili: siamo disposti a qualsiasi iniziativa affinché venga consegnata alla cittadinanza una spiaggia pulita".