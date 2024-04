Province, indette le elezioni di secondo livello: si voterà in una domenica compresa fra il 6 e il 27 ottobre

Il governo regionale ha indetto le elezioni di secondo livello dei presidenti dei Liberi consorzi comunali e dei Consigli metropolitani. Si voterà in una domenica, ancora da definire, compresa fra il 6 e il 27 ottobre.

Fallito l'obiettivo di tornare all’elezione diretta dei presidenti delle Province - la riforma è stata impallinata dai franchi tiratori del centrodestra - la Giunta ha deciso ieri di adeguarsi alla sentenza della Corte Costituzionale dello scorso luglio. In sostanza, il governatore Schifani è stato costretto a completare la procedura per attivare i Liberi Consorzi previsti dalla legge Crocetta. I commissari straordinari di nomina regionale, quindi, resteranno in carica soltanto fino alla costituzione dei nuovi organi.

Il testo approvato dalla Giunta introduce anche alcune modifiche alla disciplina delle ex Province, fino all’approvazione dell’attesa legge nazionale di riforma degli enti di area vasta per l’introduzione dell’elezione a suffragio universale diretto degli organi. Il testo del disegno di legge governativo sarà ora trasmesso all’Ars per la discussione e l’approvazione definitiva.