Sit in dei dipendenti regionali, ultimatum all'assessore: "Linee guida per il rinnovo o protesta permanente"

Non si sblocca la vertenza dei dipendenti regionali per il rinnovo dei contratti e la riclassificazione del personale. Una delegazione di sindacalisti è stata ricevuta dall'assessore regionale alla Funzione pubblica Marco Zambuto durante il sit in di protesta organizzato da Cgil, Cisl, Uil, Cobas/Codir, Sadirs e Ugl davanti alla sede dell'assessorato in viale Regione. Il nodo da sciogliere è uno: senza le linee guide del governo regionale l'Aran Sicilia non può procedere. E questo anche se, nell'ultima Finanziaria, per il rinnovo del contratto del comparto, sono già stati stanziati 52 milioni di euro. L'assessore ha garantito che a breve le linee guida saranno pubblicate e ha riferito che domani, a Roma, aprirà anche un confronto col governo nazionale sul tema.

"I rappresentanti sindacali, preso atto delle dichiarazioni precise dell’assessore, hanno dichiarato - precisa una nota - che seguiranno con attenzione, inderogabilmente, l’evoluzione di quanto detto e, da lunedì, qualora ci si trovi di fronte a un qualsiasi ritardo nella tabella di marcia dettata da Zambuto, attiveranno un presidio permanete di protesta sotto l’assessorato alla funzione pubblica per denunciare pubblicamente ogni eventuale forma di immobilismo o mancato mantenimento di impegni presi che sfocerebbe, inevitabilmente, in ulteriori forme di protesta".