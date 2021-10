Protesta dei portuali senza green pass, Musumeci: "Linea del rigore, ma in Sicilia nessuna mobilitazione"

Mentre in molte regioni italiane si teme un vero e proprio venerdì nero per la protesta dei portuali senza green pass, che da domani, giorno di entrata in vigore dell'obbligo di presentazione della certificazione verde, annunciano blocchi, il presidente della Regione Nello Musumeci si dice tranquillo per la situazione in Sicilia. "Le notizie che arrivano al palazzo del governo non sono allarmanti. C'è una certa inquietudine ma dal porto di Messina a quello di Palermo i responsabili dicono che non c'è alcuna mobilitazione", ha detto ai microfoni della trasmissione di Raiuno "Oggi è un altro giorno".

Un dato che, per il capoluogo di regione, è confermato anche da Giuseppe Todaro, presidente di Portitalia e Osp, le società che hanno in gestione i servizi al porto di Palermo. "Circa il 95 per cento dei portuali palermitani possiede il green pass", riferisce. Sono infatti meno di 30 su 450 gli operatori che, volontariamente, hanno comunicato di non avere il certificato verde. "Con questi numeri - continua Todaro - posso affermare che non ci saranno problemi sui servizi. Domani, i controlli si concentreranno in ingresso ai luoghi di lavoro, ci saranno fino a due responsabili per ogni squadra di lavoro per controllare, con l'app fornita dal ministero della Salute, il possesso del green pass".

E d'altronde, poco spazio sarebbe concesso a eventuali no-pass. "Si sta seguendo la linea del rigore - dice il presidente Musumeci - che è la linea che in parte ha sposato il governo regionale in materia di green pass ed è la linea che noi in Sicilia abbiamo seguito fin da febbraio 2020, quando abbiamo disposto la chiusura dell'Isola e la riduzione degli accessi del 95%. Nella prima fase devo dire che è andata benissimo".