ArticoloUno al fianco dei lavoratori part-time del Comune: "I fondi per aumentare le ore ci sono"

"ArticoloUno è al fianco dei duemila lavoratori part-time del Comune di Palermo che protestano perché viene loro negato un aumento delle ore di lavoro nonostante ci siano le risorse e le condizioni per farlo".

Lo afferma il responsabile del dipartimento Lavoro e Infrastrutture della federazione palermitana di Art1, Ferruccio Donato. "Nel biennio 2019-2020 - sottolinea Donato - con i pensionamenti il Comune ha risparmiato oltre 19 milioni di euro, ma anziché procedere subito ad un aumento degli orari di impiego per chi è a part-time, ha ipotizzato un incremento graduale da qui al 2029, frustrando le giuste aspettative dei lavoratori e negando oltretutto ai cittadini palermitani il diritto di avere servizi migliori e più veloci. Inoltre - prosegue l’esponente di Art1 - il Comune ha proceduto ad assunzioni per figure professionali che potrebbero essere ricoperte dal personale già in carico all’amministrazione".

"Auspichiamo che la positiva iniziativa del Prefetto di convocare le organizzazioni sindacali questa mattina - conclude Donato - riesca a far desistere il Comune da scelte insulse ed errate".