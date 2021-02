Anche a Palermo raccolta firme per proposta di legge contro propaganda nazi-fascista

Iniziativa lanciata dal sindaco di Stazzema, per ricordare una delle più tragiche stragi di civili messe in atto dai militari tedeschi nell'agosto del 1944. E' possibile firmare in tutte le circoscrizioni dal lunedì al venerdì

"Chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici”. È la sintesi della proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista che il comitato promotore presieduto dal sindaco di Stazzema Maurizio Verona ha presentato il 20 ottobre 2020 in Cassazione.

La legge di iniziativa popolare contro propaganda nazi-fascista auspica l'introduzione di specifiche pene per la propaganda di fascismo e nazismo anche attraverso l'uso dei social. La proposta su scala nazionale è stata lanciata dal sindaco di Stazzema, per ricordare una delle più tragiche stragi di civili messe in atto dai militari tedeschi nell'agosto del 1944.

Si stanno raccogliendo firme in tutta Italia fino al 31 marzo, anche a Palermo è possibile firmare in tutte le circoscrizioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12. E anche giovedì 18 febbraio dalle 16 alle 21 al Laboratorio Andrea Ballarò, che si trova in largo Rodrigo Pantaleone (traversa via Sampolo). "Quello di giovedì - si legge in una nota - sarà un presidio di informazione e raccolta firme a sostegno della proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista. Sarà possibile prendere materiale informativo e firmare. Servono 50 mila firme per portare la proposta di legge in Parlamento entro il 31 marzo 2021. Noi vogliamo dare una mano e cogliere questa preziosa opportunità di confronto".

La raccolta firme termina il 31 marzo 2021 ma la scadenza può essere anticipata dai Comuni per ragioni organizzative. In città è possibile firmare in tutte le circoscrizioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

I circoscrizione - postazione piazza Marina in piazza Marina 44

II circoscrizione - postazione Brancaccio in via San Ciro 15

III circoscrizione - postazione Capinere in via G. Scaccia 2

IV circoscrizione - postazione Mezzomonreale in viale Regione Siciliana 95

V circoscrizione - postazione Borgonuovo in largo Pozzillo 7

VI circoscrizione - postazione Resuttana in via Monte S. Calogero 28

VII circoscrizione - postazione Pallavicino in via E. Duse 31

VIII circoscrizione - postazione Montepellegrino in via Fileti 19