Programma triennale opere pubbliche, Orlando: "L'Aula lo approvi in tempi celeri"

Il sindaco Leoluca Orlando ha scritto oggi al presidente del consiglio comunale, Salvatore Orlando, per segnalare “le conseguenze a cui il nostro Comune andrebbe incontro nel caso di una mancata imminente approvazione dello strumento triennale di programmazione delle opere pubbliche”.

La lettera del sindaco fa riferimento ad una serie di note precedenti, a partire da una missiva del segretario generale del 16 marzo scorso, anch’essa indirizzata al presidente del consiglio comunale ed avente per oggetto una proposta di deliberazione di consiglio comunale sul programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e del relativo elenco annuale 2021.

"Già in precedenza – scrive il sindaco - i Rup dei progetti del Comune hanno trasmesso al dipartimento regionale per l’Energia i cronoprogrammi aggiornati e fissavano al 25 maggio e 1 giugno le date ultime per l’aggiudicazione dei lavori e stipula del contratto; la data prevista per l’avvio dei lavori è stata invece fissata al 15 giugno. Oltre tali date non sarà più materialmente possibile rispettare le tempistiche. Resta inteso - sottolinea il primo cittadino - che il Comune di Palermo, da me rappresentato, non intende, ovviamente, in alcun modo rinunciare alle risorse comunitarie del Fesr 14-20, né a quelle degli altri programmi a finanziamento indiretto (Pon Metro, progetti in quota React/Eu). Per quanto sopra, si rende necessaria - conclude Orlando - un'azione di salvaguardia dei progetti che può esplicarsi, come noto, solo a seguito della approvazione da parte del Consiglio comunale, in tempi celerissimi, del Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e del relativo elenco annuale 2021 che consentirebbe di poter procedere con l'aggiudicazione efficace delle gare in questione".