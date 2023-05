Schifani: "La Costa Sud può tornare ai fasti degli anni '60 ma servono progetti e velocità spesa"

"Abbiamo la possibilità di far sì che la Costa Sud possa ritornare ai fasti degli anni '50 e '60, quando questo lungomare era vivo e in questa zona c'era la vera balneazione di Palermo con grandi stabilimenti e importanti ristoranti". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, intervenuto questa mattina a Palermo al convegno "Costa Sud-Turismo ecosostenibile".

"Credo che ci siano i presupposti, ci sono le risorse del Pnrr ma mi auguro soprattutto che ci siano i progetti senza i quali non va da nessuna parte e nulla si può fare - ha aggiunto -. La Regione è pronta a intervenire in termini di collaborazione, posto che già i finanziamenti ci sono, a mettere a disposizione l'ottimo rapporto che c'è con Invitalia, un rapporto di grande eccellenza finalizzato a velocizzare gli appalti e a fare in modo che Invitalia sia committente e soggetto attuatore delle procedure, sia stazione appaltante, perché spesso accade che ci sono le somme ma non c'è la velocità della spesa. Ci sono le risorse ma non si riescono a spendere e noi faremo di tutto perché questo non accada in Sicilia", ha concluso il presidente Schifani.