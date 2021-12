Progetti Puc, Nicolao: "L'Amat valuti l'attivazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Diverse le tematiche affrontate da tutti i consiglieri, personalmente ho voluto chiedere al presidente la possibilità di valutare di attivare dei progetti Puc (progetti utili collettivi) da fare svolgere ai percettori del reddito di cittadinanza. Le nuove disposizioni sulla prevenzione da Covid entrate in vigore il 6 dicembre prevedono dei controlli mirati sugli autobus e sulla metro sul possesso da parte del passeggero del gree pass. Sarebbe ottimale in un momento di difficoltà di economica pubblica, potere utilizzare i beneficiari, ad esempio davanti le fermate dell'autobus con tesserino di riconoscimento affisso al gilè. Potrebbero fare prevenzione e sostegno per oggetti fragili, anziani e disabili, ma non solo, potrebbero essere utili anche in caso di situazioni di disturbo per i passeggeri, limitandosi a chiamare le forze dell'ordine. Il presidente Cimino ha garantito che approfondirà la questione al fine di attuare quanto chiesto.