VIDEO | Salvini in via D'Amelio: "Lega pronta a candidare sindaco a Palermo"

Il leader del Carroccio - in città in vista del processo Open Arms in cui è indagato per sequestro di persona - si è presentato con la mascherina di Borsellino. Previsto confronto con Musumeci: "Per ora sento più lui rispetto ai miei genitori. Orlando? Più bravo a parlare che a fare"