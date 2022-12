Problemi rilascio autorizzazioni di assistenza protesica e integrativa, Imperiale (Dc): "Risolvere i disservizi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La procedura on-line per il rilascio delle autorizzazioni di assistenza protesica e integrativa ha alcune criticità”. Lo dichiara il consigliere comunale della Dc, Salvo Imperiale, che, dopo aver ricevuto segnalazioni da parte dei cittadini, ha deciso di scrivere una nota all’Asp di Palermo, per chiedere un immediato intervento.

“La problematica, come mi viene segnalato da numerosi cittadini, nasce dal lunghissimo lasso di tempo che intercorre tra la richiesta di presidi ed ausili da parte degli utenti (circa 2-3 mesi) e l’effettiva erogazione. Appare evidente come tale inefficienza comporti un notevole disagio, a carico, soprattutto, delle famiglie meno abbienti che, non essendo in grado (per via delle precarie condizioni economiche) di anticipare le somme necessarie per l’acquisto dei presidi loro prescritti, sono costretti ad interrompere le cure, con conseguenze che potrebbero essere anche letali, in considerazione che i soggetti beneficiari appartengono a categorie ad alto rischio (invalidi o affetti da gravi patologie croniche come diabete e celiachia). Chiedo pertanto all’Asp di Palermo di intervenire con tempestività per risolvere il problema, tramite il potenziamento del sistema di procedura on line per il rilascio dei presidi o, in caso di momentanea impossibilità, provvedere momentaneamente al ripristino del vecchio sistema utilizzato prima del Covid, che avveniva in presenza”, conclude Imperiale. Gli fa eco Carmelo Pace, capogruppo della Dc all’Ars, e vicepresidente vicario della Commissione Sanità: “Auspichiamo che i problemi che tantissimi cittadini hanno nell’esecuzione della procedura on-line per il rilascio delle autorizzazioni di assistenza protesica e integrativa possano essere risolti nel più breve tempo possibile”.

“Se è vero che da un lato dobbiamo snellire tutte le procedure burocratiche affidandoci anche ai supporti informatici, dall’altro dobbiamo consentire che questi ultimi funzionino a dovere e, qualora si verifichino disservizi, agire immediatamente per consentire ai cittadini di poter espletare tutte le pratiche. Anche io, in qualità di capogruppo all’Ars mi faccio portavoce delle richieste dei cittadini che lamentano disservizi al sistema e chiedo all’Asp di Palermo di poter procedere alla risoluzione del problema nel minor tempo possibile”.