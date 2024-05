Primo maggio, Giambona: "Con Elly Schlein lavoro al centro, dal governo solo propaganda"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Meloni e Schifani non stanno facendo letteralmente nulla per il Lavoro in Italia e in Sicilia. Lavoro sempre più precario, insicuro e non adeguatamente pagato.“ Lo dichiara Mario Giambona, vice capogruppo del Partito Democratico all’Ars intervenuto a Portella della Ginestra al corteo per la pace e i diritti a cui ha partecipato la Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein. "Il Governo Meloni e il Governo Schifani anziché favorire le condizioni per un lavoro giustamente retribuito e sicuro, pensano a come spaccare il paese attraverso l’autonomia differenziata che avrà come conseguenza ulteriori squilibri tra le regioni del sud e quelle del nord Italia. Questa destra utilizza il primo maggio svuotandolo dei suoi valori simbolici ed facendolo diventare solo un modo per attuare la solita propaganda, attraverso l’inconsistente decreto-legge "Lavoro", che puntualmente non porta a nulla.

Manca invece una visione di insieme che permetta di migliorare le condizioni dei lavoratori, i quali necessitano di un salario dignitoso, riacquistando il potere d’acquisto che da ormai mesi si è notevolmente ridotto. Da troppo tempo chiediamo misure in tal senso, oltre che l’adeguamento dei contratti collettivi: inaccettabile che la metà dei lavoratori italiani abbia contratti arretrati di oltre tre anni. Schifani ha semplicemente deciso di non trattare il tema, ignorando il lavoro che manca, i morti sul lavoro, le centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi che lasciano la Sicilia in cerca di un impiego. Inoltre - conclude Giambona - rimane al palo la questione degli infortuni sul lavoro, mai trattata seriamente. Contando i numeri di infortuni di tutta l'Unione Europea, notiamo che ben un quarto provengono dall’Italia e di questi buona parte ahimè sono Siciliani. E' segno di una esigenza di un cambio di passo educativo e culturale sul tema della salute e sicurezza dei lavoratori nel quale le aziende devono essere coinvolte nelle decisioni e non subire le scelte passivamente".