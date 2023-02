Sfida Bonaccini-Schlein alle primarie del Pd, seggi aperti fino alle 20: ecco dove si vota a Palermo

Stefano Bonaccini da una parte, Elly Schlein dall'altra. Oggi urne aperte anche in Sicilia fino alle 20 per le primarie del Pd, che decreteranno il nuovo segretario nazionale.

Sono 246 i seggi elettorali allestiti nei gazebo dell'Isola. A Palermo ce ne sono 13: piazza Verdi (lato ufficio postale), corso dei Mille (Ponte Ammiraglio), piazza Costellazione, via Sebastiano La Franca, corso Calatafimi (altezza educandato Maria Adelaide), via Filippo Paruta, piazza Guglielmo il Buono, piazza Chiesa Sant?Alfonso - Uditore, piazzale Mario Francese - Piazza Europa, via Duca degli Abruzzi - Pallavicino (di fronte scuola san Domenico Savio), centro commerciale Olimpo - viale dell?Olimpo (all?interno del parcheggio), piazza Castelnuovo (lato Mc Donald), piazza Don Bosco (di fronte civico 6). L?elenco completo, provincia per provincia, si può consultare sulla piattaforma online trovaseggio.primariepd2023.it.

Potrà votare chiunque abbia dai 16 anni in su, anche chi non ha la tessera del partito. Per votare è necessario esibire la tessera elettorale e un documento d?identità: ma è consigliabile individuare prima il proprio seggio. Nei grandi centri i punti voto sono divisi per sezioni elettorali, mentre le piccole realtà sono state spesso accorpate: i cittadini di Campofiorito e Prizzi, ad esempio, votano a Corleone. Il voto online è consentito soltanto in caso di impedimenti o per la distanza dal proprio seggio elettorale: gli elettori di Ustica, ad esempio, voteranno in via telematica.

I migranti che non risultino iscritti alle liste elettorali e i giovani che abbiano compiuto 16 anni hanno avuto tempo fino al 23 febbraio per iscriversi online: soltanto chi ha già effettuato la registrazione potrà votare oggi. Per tutti è previsto un contributo di almeno 2 euro.

Alle candidature di Schlein e Bonaccini sono legate le rispettive liste per la prossima assemblea nazionale del Pd, che sarà composta da 600 delegati, più 10 parlamentari e i segretari delle federazioni. Nell?Isola verranno eletti in tutto 35 delegati.